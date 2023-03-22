شكرا لقرائتكم خبر عن غدا السكة الحديد تعدل مواعيد 10 قطارات لتناسب شهر رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية:- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الاسكندرية الساعة 19:00 بدلا من الساعة 17:00 يصل الاسكندرية الساعة 21:40
- قيام قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35
- قيام قطار 906 VIP الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:30 بدلا من الساعة 7:00 يصل القاهرة 10:05
- قيام قطار 928 VIP الاسكندرية / القاهرة االساعة 15:00 بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة الساعة 17:50
- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:45 بدلا من الساعة 5:35 يصل القاهرة 8:30
- قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10 بدلا من الساعة 5:20 يصل القاهرة الساعة 9:15
ثانيًا : خط القاهرة / طنطا / المنصورة:- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35 بدلا من الساعة 5:45 يصل القاهرة الساعة 8:20
- قيام قطار 65ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50 بدلا من الساعة 16:45 يصل المنصورة الساعة 18:20
- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35 بدلا من الساعة 17:25 يصل المنصورة الساعة 17:50
- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35 بدلا من الساعة 6:45 يصل شبرا الخيمة 8:45
كما تقرر إيقاف تشغيل قطاري 927 / 904 مكيف القاهرة / الاسكندرية والعكس نهائياً لوجود خدمة بديلة في نفس الميعاد وبنفس الجودة مع زيادة عدد المقاعد.