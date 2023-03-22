شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشهد مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفى لدفعة الدبلوماسيين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، مراسم تخرج وأداء القسم الوظيفى لدفعة الدبلوماسيين الجدد المعينين بوزارة الخارجية، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".