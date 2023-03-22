شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يُثمن جهود منظمة الصحة العالمية فى تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة والسكانن، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من منظمة الصحة العالمية، على هامش زيارته لمصر، والتي استمرت على مدار 3 أيام، واختُتم يوم الثلاثاء 21 مارس 2022، وزار خلالها الوفد عددًا من مراكز الفيروسات الكبدية، لمتابعة إنجازات جهود الدولة المصرية في تعزيز وتطوير البرامج القومية المختلفة للقضاء على الفيروسات الكبدية، تمهيدًا لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالقضاء على الفيروسات الكبدية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى ان الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على تقرير تفصيلي حول نتائج زيارة الوفد، والذي تضمن بيومه الأول، بحث آليات المنظومة الصحية المصرية، للتشخيص وتقديم العلاج للقضاء على الفيروسات الكبدية، وكذلك الطرق المتبعة لخفض معدلات الإصابات الجديدة، والوفيات، والضرر، بالإضافة إلى مناقشة سبل مأمونية الدم والحقن الآمن، حيث أشادت المنظمة، بجهود القطاع الصحي بهذا الملف، وفي اليوم الثاني، ناقش الوفد، إنشاء اللجنة الإقليمية للتحقق ونظيرتها على المستوى الدولي.

كما استهدف برنامج الزيارة، مناقشة وضع جدول زمني يستهدف الإنتهاء من الإطلاق القومي لملف القضاء على الفيروسات الكبدية في نسخته الثالثة، بالإضافة إلى زيارة بعض الرعاية الصحية للفيروسات الكبدية، لمتابعة معدلات الإنجاز بهذا الملف القومي، ومن ثم إعداد تقرير دولي يتضمن نتائج الزيارة والسيناريوهات المصرية المتبعة بهذا الشأن، لمنح مصر شهادة التحقق الدولي.

وأضاف أن الوزير، ثمن جهود وفد منظمة الصحة العالمية، موجهًا الشكر والتقدير لهم، في دعم وتعزيز التعاون مع الدولة المصرية في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين المصريين بكافة مجالات الرعاية الصحية، متطلعًا إلى استمرار سبل التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين الجانبين، بهدف خلق نظم صحية قادرة على التنافس عالميًا، ومواجهة الأوباء، والتصدي للأمراض المزمنة وغير المزمنة.

وأوضح، أن الوزير، استعرض جهود الدولة المصرية بملف القضاء على الفيروسات الكبدية، وذلك في إطار تعجيل وتيرة القضاء على الإلتهاب الكبدي الفيروسي، وخاصة «فيروس سي»، والتي كللت بإطلاق حملة (100 مليون صحة)، حيث نجحت من خلالها في إجراءات المسح والكشف المبكر وعلاج عدد كبير من المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي الفيروسي، علاوة على استعراض الجهود المبذولة من المبادرات القومية، ومنها، الكشف المبكر وعلاج أورام الكبد.

يُذكر أن مصر، قامت بإعداد وتقديم المسودة الأولى للملف القومي للقضاء على الفيروسات الكبدية وخاصة الفيروس الكبدي سي، إلى منظمة الصحة العالمية، في شهر يونيو 2021، كخطوة أولى للتحقق من القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي، للحصول على الإشهاد الدولي.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع التمريض والرعاية الأساسية، والدكتور عبدالله محمد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، ومن جانب المنظمة، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة اولوفنميلايو ليزي قائد فريق البرنامج العالمي للالتهاب الكبدي، والدكتورة جومانا دي المستشار الإقليمي للالتهاب الكبدي والإيدز ووحدة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.