شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تطوير مسجد عمرو بن العاص يتناسب مع العمارة الإسلامية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل استعداد مسجد عمرو بن العاص لاستقبال المصلين من أجل أداء صلاة أول تراويح في شهر رمضان المبارك 2023.

وقال عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة صدى البلد، إنه تم تطوير مسجد عمرو بن العاص بما يتناسب مع العمارة الإسلامية القديمة، مؤكدًا أن سعته الداخلية تصل إلى 13 ألف متر.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة مبكرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال تأدية الصلاة بكبار القُراء مثل الطبيب أحمد نعينع، الذي سيؤدي أول صلاة تراويح، اليوم، الأربعاء، من مسجد الحُسين.

وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز، أنه سيكون هناك مشايخ من كبار القراء؛ لأداء صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحُسين، كما سيكون هناك مشايخ من كبار علماء الأوقاف والأزهر؛ لتقديم دروس دينية للمصلين، إلى جانب وجود واعظات للسيدات أيضًا.