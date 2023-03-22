شكرا لقرائتكم خبر عن 10.9 % نسبـة المياه الجوفية من الموارد المائية المتاحة فى مصر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار " تسريع التغيير " ومن أهم هذه المؤشرات بــلغت كمية المياه الجوفية (العميقة والسطحية) 8.83 مليار م3 بنســبة مســـاهمة بــلغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2022، مقابل 10.85مليـــار م3 بنسـبة مســاهمة بلــغت 13.3% من إجمــالي المـــوارد المــائية المتــاحة عــام2021 .

وبــلغت نسبة مياه الصرف الصحي المعالج في مصر 84.6% عــــام 2022 مقـــابل 83.9% عام 2021، ووبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعـــالج المستخدمة في ري الغـابات الشجرية (344.6) مليون م3 في حين بــلغت مســاحة أراضي الغــابات الشجـرية المستفيده (6.3) ألـف فـدان وكــان لمحـافظة ســوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة 3 الف فدان بنسبة بلغت 47.6% من الإجمالي وذلك عام 2021.

وفي إطــار تعزيز الحكومة لاجراءتهـا نحــو الإدارة المستـدامة للموارد المائيه، فقد تـم توجيـة 26% مــن الاستثمارات العــامة الي قطاعات المياه والصـرف الصحي خـلال عام ( 2020/2021)، وحـرصاً منهـا علي دعـم محــوري الـري وتقليل الهـدر بالمشروعات الجديدة فقد بلغ عدد محطات رفع المياه التي تم إنشاؤها واحلالها ورفع كفاءتها بجميع محافظــات الجمهورية (542) محطة رفع، كما بلغ إجمالي أطوال الترع التي تـم تأهيلها (4521) كيلو متر وذلك حتي 4مارس 2022.

وبلغ عـدد سكان العــالم الذين ليست لديهم مصـادر صحية وآمنه للشرب (2) مليار شخص علي الأقل وذلك عــام 2020 وفقـاً لمنظمة الصحـة العــالمية، فـي الوقت الـذي بلـغت فيه نسبة السكان الحــاصلين علي خــدمات ميـــاه الشـرب النقية في مصر 98.7% عام 2021.