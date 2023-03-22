شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر المركزى يقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% اعتبارا من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة للإيداع بمقدار 0.25% ليصبح 5.25%، والإقراض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 5.75%، اعتبارا من غد الخميس.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25% بما يتماشى مع التوقعات، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتى القرار الأمريكي لرفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي إلى نطاق 4.75% لـ 5%. ، ويعد سبب ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى.