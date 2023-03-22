شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة تبوك يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، داعياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب الرئيس السيسى خلال الاتصال عن خالص تمنياته لقيادة وحكومة وشعب السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.