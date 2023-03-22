شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة رمضان.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" فرحة رمضان"، ويلقى الضوء على تبادل التهانى بين الرئيس السيسى وعدد من رؤساء وأمراء الدول تحت عنوان"الرئيس السيسى يتبادل التهانى مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية".

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