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الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك مع نظيره التونسى

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

 

وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي الشقيق الأمن والاستقرار.

 

 وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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