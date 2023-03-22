شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تواصل تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصلت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، وذلك فى إطار حملة (شوف بنفسك).

حيث شملت الزيارات مجمع مصانع أسمنت بنى سويف الذى يعمل فى المقام الأول على توفير احتياجات المشروعات القومية ويعد علامة مضيئة على خريطة الصناعة المصرية .

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مجمع الإنتاج الحيوانى بمدينة السادات وإستمعوا لعرض تفصيلى عن المجمع وآليات العمل به والذى يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب وسد الإحتياجات الأساسية للمواطنين من اللحوم والألبان .

كما تم تنظيم زيارة لطلبة الجامعات إلى منطقة توشكى الذى يعتبر ملحمة إنتاجية زراعية تعمل بكامل طاقاتها على مدار اليوم دون توقف ، لتحقيق طفرة زراعية تساهم فى توفير المنتجات الغذائية للمواطنين .

وفى لفتة إنسانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعبر عن إهتمامه بالشباب ، إطمئن تلفونياً على أبناءه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم إلى منطقة توشكى , وطالبهم بنقل ماشاهدوه من إنجازات إلى أسرهم وزملائهم .

وأكد الشباب عن سعادتهم البالغة لإهتمام الرئيس بالزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية التى تهدف إلى تعريف شباب الجامعات وأبناء الشعب المصرى بالمشروعات التى تمت للحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها .

تأتى تلك الزيارات المتواصلة التى تنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والإنتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع .