شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة تراويح بمساجد وساحات الأقصر فى أولى ليالى رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تليفزيون الخليج 365، أول صلاة تراويح فى أولى ليالى شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت المساجد والساحات بالأقصر فى صلاة التراويح بداية من اليوم الأربعاء.

وفي نفس السياق، وفى عادة سنوية تقام فى ذلك اليوم، شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، بعد عصر اليوم الأربعاء، تنظيم فعاليات دورة شهر رمضان المبارك، فى عادة سنوية تخرج فيها السيارات والمواكب وعربات الأهالى لتجوب أنحاء المدينة احتفالاً وابتهاجاً بقدوم الشهر الكريم، ويتم خلالها توزيع الهدايا والحلوى والألعاب والفاكهة على أطفال وشباب المحافظة.

وجابت دورة استقبال شهر رمضان المبارك بمدينة إسنا، الشوارع التالية:- (شارع بنزينة بنيتو - شارع أحمد عرابي - شارع السيدة زينب - ميدان المحكمة - شارع البحر - كورنيش النيل – شارع المجلس القديم والمجلس الجديد - شارع المركز – شارع القنطره)، حيث تم خلالها توزيع الحلوى والأرز باللبن والكاسترد وغيرها من الحلويات إبتهاجاً بقدوم الشهر المبارك.

وشارك فى الدورة كل أهالى إسنا من المواطنين وبمشاركة وتأمين مكثفة من رجال الشرطة وقوات الدفاع المدنى ورجال المرور، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال مجلس المدينة والشباب والرياضة، وسط أجواء كرنفالية، وذلك فى عادة متوارثة منذ عشرات السنين بجنوبى الأقصر للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.

وفى نفس السياق، حصلت مدينة إسنا على دعم كبير عبر معارض "أهلا رمضان" المنتشرة فى مختلف أرجاء المحافظة، وتم توفير السلع الغذائية والفاكهة والخضراوات واللحوم بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى معرض إسنا الرئيسى بشارع الشيمى فراخ بيضاء بسعر 76 جنيها للكيلو الواحد اللحوم العجالى بسعر 170 جنيها للكيلو.