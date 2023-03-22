شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام فى أول ليالى رمضان 1444 هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل ”الخليج 365” لكم بثا مباشرا من المملكة العربية السعودية خلال أداء المصلين لصلاة التراويح فى أول ليالى رمضان للعام 1444 هجريا بالمسجد الحرام.

بدوره، أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى هانى حيدر، حول استعدادات المسجد الحرام لشهر رمضان المبارك، جاهزية المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان المبارك، بكامل الطاقة الاستيعابية وفق منظومة تشغيلية متكاملة.

ولفت إلى أن الرئاسة حرصت على تهيئة المداخل والممرات فى المسجد الحرام، وفتح الطاقة الاستيعابية فى التوسعات وأدوار الطواف، وتنفيذ مبادرة معايير الوصول الشامل لتسهيل أداء العبادات لجميع القاصدين، بما فى ذلك الأشخاص من ذوى الإعاقة.

كما أوضح أن المصليات جاهزة بكل ما تحتاجه من طبعات جديدة من المصاحف الشريف مختلفة الأحجام، والتى تشمل المصاحف العادية، والمصحف الجوامعى، والمصحف ذا الحجم الكبير، وترجمات معانى كلمات القرآن الكريم، ومصاحف "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى التفاسير الميسرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وعن حلقات تصحيح التلاوة شدد حيدر على أن زيادة حلقات برنامج تصحيح التلاوة وحفظ ومراجعة القرآن الكريم تمت لأكثر من (127) حلقة خلال الموسم، إبرازا لدور ورسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية والإرشادية.

ومن المقرر أن يشارك كوكبة من هيئة كبار العلماء، وعشرين من علماء ومدرسى المسجد الحرام، فى العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية؛ حرصًا على نشر العلم النافع لزوار بيت الله الحرام، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر فى توعية وتوجيه قاصدى المسجد الحرام.

أما عن الخدمات المقدمة للقاصدات تم تجهيز 30 مصلى، فى الساحات الشمالية 8 مصليات، والساحات الغربية 6 مصليات، ومبانى الخدمات الدور الأول عدد 2 مصليات، ومبانى الخدمات الدور الثانى عدد 4 مصليات، وهذه الجهود المبذولة تقدم؛ لتحظى القاصدات ببيئة تعبدية آمنة وأجواء روحانية مفعمة بالطمأنينة.

يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، كانت خصصت 20 ألف نقطة، لتوزيع أكثر من 40 مليون لتر من ماء زمزم المبارك خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة تقديمها بطرق سهلة ومريحة باستخدام أحدث الآليات والتقنيات المتوفرة لضمان نقاوتها وفق معايير عالمية.

وأضاف حيدر أنه تم تجهيز 30 ألف حافظة لماء زمزم المبارك وتوزيعها فى كافة أنحاء المسجد الحرام، إضافةً إلى المشربيات الرخامية الموزعة فى المساحات الداخلية والخارجية، يقوم بضمان جودتها كادر بشرى يبلغ 1423 عاملًا؛ لرفع الكفاءة وتعزيز الجودة فى تقديم الخدمات.

إلى ذلك، تستثمر الرئاسة تقنية الروبوت لتقديم ماء زمزم المبارك، والعربات الذكية والتى يصل عددها إلى 80 عربة ذكية لتغطية الكثافة العددية فى المسجد الحرام، وتوفير عبوات ماء زمزم داخل صحن المطاف، وخلال إقامة الدروس العلمية واللقاءات والندوات والمحاضرات التوجيهية والإرشادية، كما تشمل الخطة تغطية مواقع الجنائز، وموقع المكبرية، ومواقع الأشخاص ذوى الإعاقة، والمصليات الرجالية والنسائية، وستوفر 250 شنطة متنقلة لعبوات ماء زمزم المبارك لتقديمها لقاصدى البيت العتيق.

واختتم المتحدث الرسمى لافتًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لقاصدى الحرمين الشريفين.