الارشيف / أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرية والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا".

 

وأضافت السيدة انتصار السيسى:" إننى في هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يبارك لنا في شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات.كل عام وأنتم بخير".

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا