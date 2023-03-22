شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 411 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البنك الدولي، أن إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 411 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه في العام التسويقى 2022 - 2023 صدرت البلاد 35.810 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، فيما صدرت فى مارس الجارى فقط 3.513 مليون طن من هذه المحاصيل.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه مارس الجاري صدرت البلاد 977000 طن قمح، و179000 طن شعير، و1000 طن جاودار، و2.377 مليون طن ذرة، مشيرة إلى أنه في المجموع تم تصدير 3.513 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، وبالإضافة إلى ذلك، شحنت أوكرانيا 145300 طن دقيق للتصدير، وتم تصدير 13500 طن منها في مارس.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير 2023، صدرت أوكرانيا أكثر من 11.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وأكثر من 5.7 مليون طن من الذرة، و2.8 مليون طن من القمح، و416000 طن من الشعير.