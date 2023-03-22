شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد العمل فى نفق الأزهر خلال شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا تعديل مواعيد تشغيل نفقى الأزهر بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام رمضان والتي تستمر طوال الشهر الكريم، وتختلف المواعيد خلال هذا الشهر عن السنوات الماضية حيث لن يشهد نفق الأزهر غلق قبل صلاة المغرب كما كان يحدث في الأعوام الماضية، وفى النقاط التالية نستعرض مواعيد تشغيل نفقى الأزهر خلال رمضان.