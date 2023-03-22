شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "ديارنا عربية" يستقبل الزوار حتى الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
كما يتضمن المعرض منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية، والتي تحظي بقبول عالي لدي المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".
وأضافت القباج أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في المنتجات التراثية والحرفية الصديقة للبيئة، مشددة على أن هناك عزيمة وإصرار على التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتقليدية المصرية والعربية وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن الاقتصاد الإبداعي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع البنك الدولي نموه بمعدل 10% سنويا.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا عربية» هو المعرض العربي المشترك الثاني الذي تنظمه الوزارة مع جامعة الدول العربية بعد معرض" بيت العرب" الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 5 يناير حتي 11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن معرض «ديارنا عربية» يعد المعرض الرابع الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الربع الأول من عام 2023، مؤكدة أن الوزارة تسعى هذا العام لتنظيم ما يزيد على 25 معرضًا بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة أنه في العام السابق تم تنظيم 20 معرضأ، وهدفنا الحفاظ على التراث العربي والمصري.