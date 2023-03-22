شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات.. ويؤكد: الحفل تكريم رمزى لكل أمهات المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة، وذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة والذي يوافق 31 مارس من كل عام.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحفل يعد تكريماً رمزياً لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكداً على أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لاستقرار الدولة المصرية.

وخلال الاحتفالية استمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في كافه احتياجاتهم.

من جانبه تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة بالشكر والتقدير لكل أم على دورها فى المجتمع.

بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرآن الكريم ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة لمحافظ الجيزة والحضور وفقرة شعرية لأحد المواهب من طالبات المحافظة ألقتها نورهان شعبان الطالبة بإحدى مدارس الإدارة التعليمية بأطفيح.

كما كرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات وأم مثالية (أم بديلة)، أم مثالية (تمكين اقتصادى)، أمهات مثاليات (أم ذو إحتياجات خاصة)، أمهات مثاليات (أم لإبن ذو إحتياجات خاصة) بالإضافة للأم المثالية عن الديوان العام لمحافظة الجيزة وهن (غنى طه محمد طه، السيدة سليمان مصطفى، سميرة أحمد محمد منصور، محاسن سيد قبيص، منى سيد عبدالعظيم، فجر كمال محمد شلبى، نيفين محمد التونى، سلوى جرجس أيوب، نعمت رمضان سيد، علية حسن عبدالقادر، إيمان محمد الخضرى، فاطمة عزيز إبراهيم، همت مصطفى شعبان، فاطمة طه حسن عمار، أمانى على على حسن، ميرفت على القطب شرارة، الأميرة عبدالحميد حسن) حيث قدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغ مالى، وانتهى الحفل بالتقاط الصور التذكارية.

حضر الإحتفالية هند عبدالحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومحمد كمال مدير مدير التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهم.