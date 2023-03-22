شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات.. ويؤكد: الحفل تكريم رمزى لكل أمهات المحافظة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحفل يعد تكريماً رمزياً لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكداً على أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لاستقرار الدولة المصرية.
وخلال الاحتفالية استمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في كافه احتياجاتهم.
من جانبه تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة بالشكر والتقدير لكل أم على دورها فى المجتمع.
بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرآن الكريم ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة لمحافظ الجيزة والحضور وفقرة شعرية لأحد المواهب من طالبات المحافظة ألقتها نورهان شعبان الطالبة بإحدى مدارس الإدارة التعليمية بأطفيح.
حضر الإحتفالية هند عبدالحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، ومحمد كمال مدير مدير التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهم.