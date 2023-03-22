شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف أعمال النظافة فى الشوارع طوال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لعمل شركتي النظافة الجديدة في الأحياء التي تعمل بها، كما توجد متابعة لعمل هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة بصورة يومية.

وطالب محافظ القاهرة بتكثيف العمالة والمعدات فى الشارع طوال شهر رمضان الذى تزداد فيه مخرجات القمامة مع الاهتمام بالجمع السكنى، وعدم السماح بوجود أى تراكمات أو ردش وإزالتها على الفور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لمحافظ القاهرة بشركتى انفيروماستر وارتقاء المسئولتين عن المنطقة الشرقية والغربية، وهيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة المسئولة عن نظافة المنطقتين الشمالية والجنوبية لمتابعة سير منظومة النظافة بالعاصمة.

وشدد محافظ القاهرة على سرعة رفع كافة المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وممثلى شركتى النظافة وعدد من قيادات المحافظة.