شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للامتحانات: إجراء استطلاع رأى حول نظام تقييم صفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، خطابًا للمديرية التربية والتعليم بعقد قسم التقويم بالمركز دراسة تهدف إلى استطلاع رأى المجتمع التعليمى حول نظام التقييم الجديد لصفوف النقل وفق القرار الوزارى رقم (168) لسنة 2022، موضحا أنه سيتم إجراء استطلاع رأى على نظام التقييم الجديد لصفوف النقل فى التالي:-

- المجتمع التعليمى أعضاء الإدارة المدرسية أعضاء التوجيه معلمو المواد.

- صفوف النقل: الصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى الصفين: الأول والثانى الثانوي.

- المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأكد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أنه فى سبيل جمع البيانات يتم الاستجابة على أداة استطلاع الرأى من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى على هذا الرابط، مؤكده على متابعة استجابة أعضاء المجتمع التعليمى داخل الإدارات التعليمية بالمديرية التعليمية بالمحافظة على أداة استطلاع الرأي.

أعلنت المديريات التعليمية طريقة احتساب درجات تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، فى إطار تنفيذ القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2022

وأوضحت أنه بالنسبة للفصل الدراسى الأول والثانى:

- اللغة العربية 5 درجات اختبار شهر + درجتان ونصف سلوك ودرجتان ونصف للمواظبة إضافة إلى 40 درجة امتحان نصف العام لتصبح إجمالى الدرجة 50 للفصل الدراسى الأول، وتصل الدرجة النهائية للمادة 100 درجة بنهاية العام الدراسى.

- اللغة الانجليزية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة لتصبح إجمالى الدرجات للترم الأول 20 درجة امتحان نصف العام، و40 درجة أخر العام.

- مادة الدراسات الاجتماعية درجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة للمواظبة و16 درجة امتحان نصف العام بواقع 20 درجة فصل دراسى أول، و40 درجة بنهاية العام الدراسى الجارى.

- مادة الرياضيات 4 درجات اختبار شهر ودرجتان سلوك ودرجتان مواظبة و32 درجة امتحان نصف عام بإجمالى 40 درجة فصل دراسى أول، كما تصل النهاية الكبرى للمادة 80 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

- مادة العلوم درجتان عملى ودرجتان اختبار شهر ودرجة سلوك ودرجة مواظبة و14 درجة امتحان نصف العام بإجمالى 20 درجة فصل دراسى أول و40 درجة بنهاية امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأكدت المديريات التعليمية أنه يتم تحويل جميع الدرجات سواء كانت امتحانات شهر أو سلوك ومواظبة أو اختبار نصف أو أخر العام إلى هذه الدرجات كل فيما يخصه على أن تصل الدرجات إلى لجنة النظام والمراقبة الكنترول بنفس الدرجات الموضحة عالية وتسلم الشيتات أخر العام لشئون طلبة الإدارات التعليمية بنفس توزيع الدرجات السابقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم مراعاة اجازات عيد الميلاد المجيد بجداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، مشددة على أن الإدارات التعليمية راعت أيام الإجازات الرسمية أثناء وضع جداول الامتحانات ولن تعقد اختبارات أيام 7 و8 يناير الجارى وسوف تنطلق الاختبارات بداية من 9 يناير فى المواد الدراسية الأساسية.