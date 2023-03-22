الطائفة الإنجيلية تشارك التحالف الوطنى بـ"كتف فى كتف" لدعم 150 ألف أسرة.. صور

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مشاركة الهيئة فى مبادرة كتف فى كتف، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، قررت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ عدد من الأنشطة المحددة، وذلك من خلال خطة عمل فى إطار زمنى يتناسب مع الاحتياجات العاجلة فى شهر رمضان المبارك، بجانب خطة عمل الهيئة المستمرة خلال العام، والأنشطة والبرامج التى تقوم بها بشكل دورى، على أن يتم الاستناد على قواعد بيانات منقحة لمنع تكرار وازدواجية الخدمات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين.

وقال الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "يمر العالم بظروف اقتصادية طاحنة تؤثر على المجتمع المصرى، وإيمانًا بدورنا التنموى الوطنى ومسؤولياتنا المجتمعية، نسعى إلى التدخل لدعم الفئات الأولى بالرعاية عبر محافظات الجمهورية، من خلال التخطيط والعمل تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى، والذى يقوم بدور عظيم فى تنسيق الجهود بين مؤسسات العمل الأهلى بمصر، كما تأتى هذه الجهود فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يسعى دائمًا إلى إطلاق مبادرات تستهدف سد الفجوات التى يحدثها التأثير الاقتصادى العالمى على هذه الفئات، لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين".

وأضاف رئيس الهيئة الإنجيلية: "ندعو الله أن يوفقنا جميعًا، كلًّا فى موقعه ودوره وجهوده لنتجاوز تداعيات هذه الأزمة التى يمر بها العالم، إذا نقف معا كتف بكتف واثقين أن الله سيعبر بنا إلى آفاق جديدة وأرض صلبة، وتحيا مصر دائمًا بوحدة وسواعد أبنائها المصريين".

ومن جانبها أوضحت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "سعداء بعضويتنا فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والتضامن الكامل فى المشاركة والمساهمة مع باقى زملائنا من الجمعيات والمؤسسات الشريكة فى التحالف الوطنى للوصول إلى مستهدفات مبادرة "كتف فى كتف" ونعلن عن ملامح مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى المبادرة، والتى تستهدف العمل فى 12 محافظة، والوصول إلى قرابة 150 ألف مواطن من أهالينا الأكثر استحقاقًا، على أن تتنوع الخدمات وتشمل الأنشطة والتدخلات العاجلة خلال شهر رمضان، والتى تتمثل فى توزيع كراتين مواد غذائية جافة بمعاونة 2000 من المتطوعين وبالتعاون مع 500 جمعية قاعدية للقيام بالتعبئة والتوزيع، بجانب تقديم الآلاف من الوجبات الساخنة لمزارعى "مبادرة ازرع" فى المحافظات التى يتم تنفيذ المبادرة بها، وكذلك سيتم تنفيذ موائد إطعام لعمال النظافة بالتعاون مع هيئة النظافة بالقاهرة، وتنفيذ "موائد القرية" بالتعاون وبمساهمة ومجهودات السيدات وشباب بعض القرى فى محافظات الصعيد لعمل إفطارات رمضانية وتكون أيضًا ممتزجه بليالٍ فنية بالتعاون مع قصور الثقافة".

وأضافت صاروفيم: "من المقرر عمل مهرجانات للأطفال وتوزيع ملابس للأطفال أثناء الاحتفال بكل الأعياد خلال شهر أبريل، وتقديم مئات الكراسى المتحركة لذوى الإعاقة، وأيضًا تنفيذ قوافل طبية للعيون، وتوزيع نظارات وأدوية علاجية وإجراء مئات العمليات الجراحية لمرضى العيون، وقوافل طبية لتحليل السكر العشوائى والتراكمى، وعمل أشعة ملونة ومقطعية لمئات المستفيدين، كما تستمر الهيئة فى استكمال أنشطة مبادرة ازرع حيث سيتم البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة بدءًا من شهر أبريل إلى سبتمبر 2023 والتى ستتناول العمل مع 30 ألف من صغار المزارعين لزراعة 45 ألف فدان بمحصول الفول الصويا وتقديم الدعم فى التقاوى والأسمدة مع تنفيذ الدعم الفنى والمدارس الحقلية".