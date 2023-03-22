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وزارة الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للأئمة المعينين لشمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الانتقال للأئمة المعينين على درجة وظيفية ثابتة الراغبين فى العمل بمديرية أوقاف شمال سيناء، وفق الشروط التالية:

1 - أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

2 - تقرير امتياز آخر ثلاث سنوات.

3 - أن لا يزيد السن عن خمسين عاما.

4 - اجتياز المقابلة الشخصية بديوان عام الوزارة.

5 - أن يكون معينا على درجة وظيفية ثابتة.

6 - أن يكون سليم الحواس.

للراغبين فى الانتقال التقدم فى موعد أقصاه الخميس 30 مارس 2023م عبر الرابط التالي: https://forms.gle/VF1YZvFUuAbEBwcc7

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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