شكرا لقرائتكم خبر عن طب حلوان تعقد ندوة توعوية بعنوان معاً من أجل القضاء على الأمية بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان توعية المواطنين بأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية وأهمية التحرر من الأمية فى ضوء رؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد محمد السروجى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب جامعة حلوان، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا.

و نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان معًا من أجل القضاء على الأمية بمركز شباب مدينة بدر وفقا للخطة المعتمدة للمشروع القومى لمحو الأمية للعام الجامعى 2022/2023، بالتنسيق والتعاون مع كلية الطب جامعة حلوان تحت رعاية وإشراف وحضور الدكتورة رشا رفاعى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور ومشاركة الدكتور وائل عمر خليفة المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان.

هدفت الندوة إلى مساهمة جامعة حلوان من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب فى تنمية الوعى لدى المواطنين القاطنين بمدينة بدر بأهمية الالتحاق بالمشروع القومى لمحو الأمية فى ضوء توجهات الدولة نحو إعلان مصر خالية من الأمية فى الجمهورية الجديدة طبقًا لرؤية مصر 2030.

أدار فعاليات الندوة الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية على مستوى كليات الجامعة، حيث تضمنت المخرجات المستهدفة من الندوة المحاور التالية: ( فلسفة ومرتكزات المشروع القومى لمحو الأمية - محو الأمية بين الواجب الوطنى والمسئولية المجتمعية - رؤية ورسالة المشروع القومى لمحو الأمية بجامعة حلوان - أهمية التحاق المواطنين بفصول محو الأمية والفوائد المتعددة من التحرر من الأمية بالنسبة للفرد والمجتمع - خطوات وآليات وإجراءات التحاق المواطنين بفصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار- دور طلاب جامعة حلوان فى تدريب المواطنين ومساعدتهم على التحرر من الامية - تحفيز المواطنين على الالتحاق بفصول محو الأمية فى ضوء الدروس المستفادة من تجربة أبناء جامعة حلوان المتميزة التى تحققت خلال الأعوام الماضية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار - الرد على جميع استفسارات المواطنين المتعلقة بالالتحاق بفصول محو الأمية وتحفيزهم نحو التحرر من الأمية وتذليل ما قد يواجههم من صعوبات فى الالتحاق بالمشروع).