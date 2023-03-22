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شكرا لقرائتكم خبر عن "بالفن نقدر نغير".. عرض مسرحي لصندوق مكافحة الإدمان يجوب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي بطولة الفنان سامح حسين ،حيث يجسد دور شخصية شاب فى منتصف العمر تم فصله من عمله نتيجة تعاطيه المواد المخدرة ،وبسبب استمراره في تعاطي المخدرات يتعرض للعديد من الخسائر الصحية والمادية والمعنوية، وفقدان نجله بعدما فضل شراء المواد المخدرة عن تذكره كشف الطبيب لابنه ،ثم تترك زوجته المنزل وبعدها يفاجأ بوجود شخص يبدأ الحديث معه ويذكره بزوجته و كيف كان يتعامل معها ببرود عاطفي لأنه مدمن للمخدرات ،وأنه لا يرى شيئا أهم من المخدرات ثم يذكره بوالدته ووالده ونرى كيف تكونت شخصيته و مجاراته لصديق السوء الذى يعلمه تعاطي المخدرات ليهرب بها من الواقع .
العرض المسرحي يستعرض رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته ،كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات .
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية باستخدام أساليب إبداعية لتوعية الشباب وطلاب الجامعات من أضرار تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ حاليا أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من الوقوع في براثن الإدمان ، حيث يتم باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان .
المسرحية (4)