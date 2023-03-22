شكرا لقرائتكم خبر عن "بالفن نقدر نغير".. عرض مسرحي لصندوق مكافحة الإدمان يجوب الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق عرض مسرحي بالجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، وتم تنظيم العرض بجامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية ،والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان ورائد أسرة من أجل مصر وبمشاركة 2000 طالب وطالبة بالجامعة .

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي بطولة الفنان سامح حسين ،حيث يجسد دور شخصية شاب فى منتصف العمر تم فصله من عمله نتيجة تعاطيه المواد المخدرة ،وبسبب استمراره في تعاطي المخدرات يتعرض للعديد من الخسائر الصحية والمادية والمعنوية، وفقدان نجله بعدما فضل شراء المواد المخدرة عن تذكره كشف الطبيب لابنه ،ثم تترك زوجته المنزل وبعدها يفاجأ بوجود شخص يبدأ الحديث معه ويذكره بزوجته و كيف كان يتعامل معها ببرود عاطفي لأنه مدمن للمخدرات ،وأنه لا يرى شيئا أهم من المخدرات ثم يذكره بوالدته ووالده ونرى كيف تكونت شخصيته و مجاراته لصديق السوء الذى يعلمه تعاطي المخدرات ليهرب بها من الواقع .

العرض المسرحي يستعرض رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته ،كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات من كون المخدرات تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية باستخدام أساليب إبداعية لتوعية الشباب وطلاب الجامعات من أضرار تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ حاليا أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من الوقوع في براثن الإدمان ، حيث يتم باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه جارى تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية عن أضرار الإدمان سواء من خلال "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالعديد من الجامعات المصرية وتستهدف تنفيذ أنشطة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن للصندوق "16023" وكيفية التواصل معه من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، أيضا إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات كذلك تنفيذ أنشطة توعوية لطلاب المدارس تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة .



المسرحية (4)



