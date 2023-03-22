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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف عدد ساعات النوم الصحى للفئات المختلفة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
-احرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة، والحصول على القدر الكافي من النوم كل يوم.
-احرص على أن تكون غرفة نومك هادئة، وأن تكون الإضاءة بها ضعيفة، وأن يكون وضع نومك مريحا؛ من أجل جودة النوم.
-حافظ على روتين النوم؛ اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.
-تجنب مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الالكترونية قبل النوم، والتي قد يؤدي التعرض لضوء شاشاتها إلى اضطراب مستويات الميلاتونين وصعوبة النوم.
-تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين في المساء، مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.
-ممارسة الرياضة نهارا قد تساعدك على النوم بسهولة ليلا.
-إذا فشلت محاولاتك للاستمتاع بنوم عميق وهانئ أثناء الليل؛ استشر طبيبك للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية، ولا تقم بتناول الأقراص المنومة دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.