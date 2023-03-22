شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف عدد ساعات النوم الصحى للفئات المختلفة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء عدد ساعات النوم لكل الفئات العمرية المختلفة مشيرة إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية للحصول على نوم صحى.

-احرص على النوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة، والحصول على القدر الكافي من النوم كل يوم.​

-احرص على أن تكون غرفة نومك هادئة، وأن تكون الإضاءة بها ضعيفة، وأن يكون وضع نومك مريحا؛ من أجل جودة النوم. ​

-حافظ على روتين النوم؛ اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.​

-تجنب مشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الالكترونية قبل النوم، والتي قد يؤدي التعرض لضوء شاشاتها إلى اضطراب مستويات الميلاتونين وصعوبة النوم.​

-تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة قبل النوم، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين في المساء، مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.​

-ممارسة الرياضة نهارا قد تساعدك على النوم بسهولة ليلا.​

-إذا فشلت محاولاتك للاستمتاع بنوم عميق وهانئ أثناء الليل؛ استشر طبيبك للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية، ولا تقم بتناول الأقراص المنومة دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الحرمان من النوم يؤثر بالسلب على القدرات الذهنية، وكلما قلت فترات النوم كلما قل التركيز والقدرة على القيام بالمهام اليومية بدون أخطاء، وحدوث اضطراب الحالة المزاجية ونوبات الصداع المزمن.، واضطراب إفراز بعض الهرمونات، مثل هرمون الكورتيزول وهرمون النمو وهرمونات الغدة الدرقية.​



