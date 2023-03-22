شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد عمرو بن العاص يستعد لاستقبال المصلين فى رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة الإسكان، متمثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، من ترميم مسجد عمرو بن العاص، ورفع الكفاءة استعدادا لاستقبال المصلين بداية شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تأتى هذه الأعمال ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط التاريخية، وإنشاء حدائق الفسطاط، والتى يتم تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الاسلامية والفاطمية وذلك لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك بداية من صلاة التراويح ليلة أول يوم رمضان.

وأضاف اللواء محمود نصار،: تبلغ مساحة المسجد 28500 متر مسطح منها 13200 متر مسطح أروقة للصلاة وباقى المساحة ساحات خارجية تستغل للصلاة في أيام الذروة والأعياد، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل إنشاء دورة مياه للرجال ورفع كفاءة دورة مياه للسيدات وإنشاء مبنى إدارى للمسجد.

وأوضح: تضمنت أعمال التطوير ترميم جميع العناصر الأثرية بالمسجد، ورفع كفاءة شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية وشبكة صرف مياه المطر، وإنشاء شبكة وقاية من الحريق، وتطوير شبكات الإضاءة والصوتيات الداخلية والخارجية وتوسعة المدخل الرئيسى للمسجد من شارع حسن الأنور ليكون بعرض 30 مترا، وكذا إنشاء ساحة خارجية لاستقبال الزائرين.



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تطوير مسجد عمرو بن العاص (2)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (3)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (4)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (5)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (6)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (7)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (8)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (9)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (10)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (11)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (12)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (13)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (14)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (15)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (16)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (17)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (18)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (19)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (20)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (21)



تطوير مسجد عمرو بن العاص (22)