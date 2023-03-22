شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى المدير الإقليمى للتنمية المستدامة الجديد بالبنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي ميسكريم برهان المدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولى بالقاهرة والوفد المرافق لها وذلك في مستهل عملها لبحث اوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك وكذا البرنامج الشامل للتنمية المستدامة، بما في ذلك تفعيل تقرير المناخ والتنمية المستدامة وتحديد سبل التعاون المستقبلى فى إطار متابعة ملفات التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الدولى.

أشار القصير إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الدولى المتمثل فى قيام البنك بدعم وزارتي التموين ووزارة الزراعة ببرنامج مرفق الغذاء بميزانية بلغت 500 مليون دولار وذلك للمساهمة في مواجهه الأضرار الناجمة عن الصراع الروسى الأوكرانى الذى أدى إلى إضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

كما اشار الي اهمية الاسراع في معدلات الصرف والانجاز والمتابعة بمكون وزارة الزراعة خاصة فيما يتعلق بتاهيل محطات الغربلة للمحاصيل الاستراتيجية التابعة للوزارة وكذا الاهتمام بمكون استنباط اصناف عالية الانتاجية والمتحملة للاجهادات والظروف البيئية المعاكسة

أكد القصير على سرعة تمويل المشروعات المستقبلية المقترحة ومنها مشروع الإنذار المبكر ومشروع تكيف إنتاج المحاصيل فى وادى النيل والدلتا، وذلك لمواجهه التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا الى ان كل هذه المشروعات بالتنسيق مع وزاره التعاون الدولى والتي اطلقتها على منصه نُوَفّى .

أكدت "ميسكريم" على رغبة البنك الدولي في مساعدة قطاع الزراعة في مصر على ضوء المتغيرات العالمية التي أدت الى تفاقم مشكلة الأمن الغذائي العالمي وأشارت ايضا ان قطاع الزراعة يشكل أحد أهم القطاعات التي يقوم البنك بتمويلها بالاضافة الى قطاعات البيئة والمياه والتطوير الاجتماعي وان البنك لديه خطة مستقبلية لدعم مشروعات قطاع الزراعة خاصة في مجال الإنذار المبكر وتكييف المحاصيل وانها تطلع لقيام السادة الفنين بوزراة الزراعة بالعمل عن قرب مع فريق العمل الزراعي بالبنك الدولى.