شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: 300 مائدة بالمساجد وتوزيع 100 ألف كرتونة أغذية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إنتهاء مديرية الأوقاف من إستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم مشيرا إلى أن المديرية ستقوم بتوزيع 100 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، وسيتم إقامة أكثر من 300 مائدة رحمن بالمساجد التى بها جمعيات خيرية ولجان زكاة لتقديم وجبات ساخنة للصائمين، كما سيتم توزيع 4 طن لحوم أول أيام شهر رمضان على أسر تكافل وكرامة فى اطار الدور التوعوى التكافلى لمديرية أوقاف القاهرة .

وأكد الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة أن المديرية وضعت خطة غير مسبوقة فى نشر الدعوة خلال شهر رمضان من خلال إقامة العديد من الأنشطة الدعوية والإجتماعية كما ستنقل شعائر صلاة التراويح لأول مرة من مسجد الحسين على مدار الشهر الكريم من خلال قناتى الحياة والناس .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم إعداد 500 مسجد للاعتكاف وفق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف ، و287 مسجدًا للأنشطة التثقيفية للطفل .

وأضاف مدير مديرية الأوقاف أنه سيتم إعداد أكثر من 2800 ملتقى فكرى موزعة على جميع إدارات القاهرة خلال شهر رمضان ، بالاضافة الى الملتقى الفكرى الرئيس بمسجد الحسين والذي سيحاضر فيه 58 عالما من بينهم أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر وكبار أساتذة جامعه الأزهر الشريف فضلا عن القراء والمبتهلين ومقدمى ملتقى الفكر من الإعلاميين ليكون هناك تنوع فى الطرح الثقافى والايمانى ، إلى جانب الملتقى الفكرى بمسجد الفتح برمسيس ويحاضر فيه 56 عالما.

وأشار مدير مديرية الأوقاف إلى أنه سيتم تنظيم 30 مجلس إفتاء للرجال والسيدات و271 مقرأة ما بين مقرأة للائمة ومقارئ للجمهور ومقرأة نموذجية ومقرأة للسيدات ، و8 مجالس إقراء للرجال والسيدات وبصفة خاصة مجلس الحديث ، و6 مكاتب تحفيظ قرآن كريم و4 مكاتب تحفيظ عن بعد و103 درسًا منهجيًا للائمة، و36 درسا منهجيا للواعظات .