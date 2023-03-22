شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: 300 مائدة بالمساجد وتوزيع 100 ألف كرتونة أغذية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم إعداد 500 مسجد للاعتكاف وفق الضوابط التى حددتها وزارة الأوقاف ، و287 مسجدًا للأنشطة التثقيفية للطفل .
وأضاف مدير مديرية الأوقاف أنه سيتم إعداد أكثر من 2800 ملتقى فكرى موزعة على جميع إدارات القاهرة خلال شهر رمضان ، بالاضافة الى الملتقى الفكرى الرئيس بمسجد الحسين والذي سيحاضر فيه 58 عالما من بينهم أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر وكبار أساتذة جامعه الأزهر الشريف فضلا عن القراء والمبتهلين ومقدمى ملتقى الفكر من الإعلاميين ليكون هناك تنوع فى الطرح الثقافى والايمانى ، إلى جانب الملتقى الفكرى بمسجد الفتح برمسيس ويحاضر فيه 56 عالما.
وأشار مدير مديرية الأوقاف إلى أنه سيتم تنظيم 30 مجلس إفتاء للرجال والسيدات و271 مقرأة ما بين مقرأة للائمة ومقارئ للجمهور ومقرأة نموذجية ومقرأة للسيدات ، و8 مجالس إقراء للرجال والسيدات وبصفة خاصة مجلس الحديث ، و6 مكاتب تحفيظ قرآن كريم و4 مكاتب تحفيظ عن بعد و103 درسًا منهجيًا للائمة، و36 درسا منهجيا للواعظات .