شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كارتون "نور ورسالة النور" لـ"خريجي الأزهر" على cbc يوميًّا في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عن عرض مسلسلها الكارتوني الجديد "نور ورسالة النور" الذي أنتجته المنظمة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف على قناة cbc وقناة الناس خلال شهر رمضان يوميًّا.

يهدف المسلسل إلى تسليط الضوء على نشر المحبة والسلام بين كل البشر على اختلاف عقائدهم، وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام الذي يدعو للتعايش السلمي بين الشعوب، وتقديم مواقف من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بسماحته ورحمته بالبشر دون تمييز وبكل الكائنات، وكيف تعامل مع المخالفين معه، وكيف كانت دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي.

تدور أحداث المسلسل حول البطل الرئيسي "نور" الطفل الذكي المفعم بالحيوية والأمل، والمحب دائمًا لتقديم يد العون للآخرين، والذي يفكر مع أصدقائه في تنفيذ مشروع جماعي يستطيعون من خلاله تقديم التوعية الكافية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة الخاصة بالدين التي تتسبب في الفهم الخاطئ للدين، فتحمس الأصدقاء، وتوصلوا لفكرة ذكية، وهي إنشاء تطبيق بعنوان "رسالة النور" بكل اللغات، يقدم المعلومات المطلوبة عن الدين الإسلامي، وأن يأخذوا العلم الصحيح من علماء الأزهر الشريف بتخصصاته المختلفة، على أن يكون الراوي في التطبيق هو شخصية افتراضية لشيخ يرتدى زيٍّ أزهري ويُلقب بـ"الشيخ" الذي من الممكن محاورته وسؤاله، ويمكنه توضيح الفكرة بقصة "رسم توضيحي على الأبلكيشن" أو حديث أو آية من الشيخ.

الحلقات عبارة عن مواقف يتعرض لها الأصدقاء مع المجتمع المحيط أو الخارجي من خلال قصص، أو أخبار على السوشيال ميديا، أو الفضائيات العالمية، ومن خلال التطبيق يتم توضيح وتصحيح الموقف الآخر.