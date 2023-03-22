شكرا لقرائتكم خبر عن المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المطران شيحان في بيان نشره "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم:"باسم إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها، وباسم كهنتها ورهبانها وعموم ابناء الطائفة المارونية في مصر. نرسل تهنئتنا القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، طالبين من الله القدير السلامة ودوام التوفيق لفخامته في مسيرته نحو البناء والتنمية لازدهار وطننا العزيز مصر. حفظها الله وحفظكم، وكل عام وأنتم بخير.".

وأرسل المطران شيحان برقيات تهنئة بالشهر الكريم لكل من : فضيلة الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد جمال عواد، رئيس حي الظاهر والوايلي.