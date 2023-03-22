شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يُعربُ عن قلقه من تصاعد أعمال العنف فى هاييتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن قلقه جراءَ تصاعد أعمال العنف في هاييتي، ممَّا أسفر عن مقتل واختطاف المئات من المدنيين الأبرياء في حوادث مرتبطة بالعصابات.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على حماية المدنيين الأبرياء في هذا البلد، الذي يشهد أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية وحقوق الإنسان منذ عقود، ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي دون التعرض لخطر الاختطاف أو الاغتصاب أو القتل، والوصول إلى الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة، وممارسة كافَّة حقوقهم الأساسية.