شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم الحفل الختامى لمسابقة "أنت النجم" لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة حلوان اليوم الأربعاء، الحفل الختامى لمسابقة أنت النجم، التى أطلقتها الجامعة فى المجالات الفنية والثقافية، وتنعقد الاحتفالية بالمسرح الكبير بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

يعقد الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعه حلوان، وحسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعه للأنشطه الطلابية والجامعية، وإشراف هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الادارة العامه لرعاية الشباب، محمد السيد جاد مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

وأطلقت جامعة حلوان مسابقة أنت النجم، والتى تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية، حيث تقام المسابقة على مراحل ويتم التنافس بين مجالات: -

1- الفنون التشكيلية (الرسم - التصوير الزيتى – النحت – الأشغال الفنية – الجرافيك).

2- الموسيقى والغناء (الغناء الفردى (شرقى - غربي) – العزف الفردى – التأليف الموسيقى - التلحين).

3- المسرح (التمثيل المسرى الفردى – إستاند أب كوميدى - البانتومايم).

4- المجالات الثقافية (الشعر (فصحى – عامى – غنائي) - الرواية - القصة القصيرة- التأليف المسرحي – المقال - الدورى الثقافى - الإنشاد الدينى - المراسل - صحف الحائط والخط العربي).

وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعه حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعه للانشطة الطلابية.