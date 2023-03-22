شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يطتالبون بتكثيف حملات الدعاية للسياحة البحرية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة البحرية في مصر، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة البحرية في مصر.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة البحرية في مصر، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للسياحة البحرية في مصر.



