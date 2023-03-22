شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات باتت تفصلنا على موعد شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية أن رمضان 1444 هجريا سيكون أول أيامه فلكيا غدا الخميس الموافق 2023 / 3 / 23م.

ومن جانبها، أكدت محافظة الجيزة تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن، بشرط تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة قبل بدء عملها للحى التابع له، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة في إقامة موائد الرحمن، وذلك بصدور التصاريح اللازمة من الأحياء وباقى الجهات المعنية، وتوفير شروط الأمان والحماية المدنية.

وأكدت أنه يحظر إقامة أي فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام، كما يحظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حفاظاً على حياة المواطنين وحقهم في الرصيف، وتجنباً لإحداث أي تكدسات مرورية، مشيرة إلى أن لإقامة مائدة رحمن خلال شهر رمضان الكريم يجب اتباع الخطوات التالية:

1- التقدم بطلب مدموغ من الحي التابع له، والتي ستقام المائدة فيه.

2- كتابة تعهد، بأن تقام المائدة في مكان بعيد عن الطريق العام حتى لا تعطل حركة المرور.

3- توفير شروط الحماية والأمان، وذلك من خلال الحصول على موافقة بتوقيع من قطاع الحماية المدنية.

4- عدم تراكم القمامة وذلك من خلال تعهد بالتعاون مع هيئة نظافة الحي.