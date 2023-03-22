شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية مشروعات الصرف الزراعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية مشروعات الصرف:
1- المصارف المكشوف والغرض منها
تجميع مياه الصرف الزراعى من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع.
2- الصرف المغطى
التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومي المكشوف.
3- فوائد الصرف المغطى
-صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور .
-خفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات.
-زيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية .
-غسيل التربة لتقليل ملوحتها.
-زيادة الرقعة الزراعية .
-زيادة الدخل نتيجة لارتفاع انتاجية أرضك بزيادة خصوبة التربة.
-تقليل تلوث البيئة وعدم تعرضك للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقول المكشوف.
4-المشاركة قبل وأثناء تنفيذ الشبكات
يتم التعاون بين المزارعين و مهندسى الهيئة عند أخذ العينات من الأرض وحضور الندوات الارشادية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاهشبكة الصرف، وأن يكونوا ايجابيين أثناء تنفيذ الشبكة فى أراضيهم وإزالة أول معوقات.
5- روابط مستخدمى مجمعات الصرف
يقوم المنتفعون بمجمع الصرف المغطى بانتخاب رابطة للمجمع تمثلهم من عدة أعضاء يقومون فيما بينهم باختيار رئيس الرابطة.
6- دور رابطة مستخدمى مجمعات الصرف
-المحافظة على شبكة الصرف المغطى ضد أى تعديات وصيانة المصارف الخصوصية.
-المشاركة فى أعمال الصيانة البسيطة.
-ابلاغ المسئولين فى حالة وجود مشاكل بالمجمع أو تعديات.
7-المشاركة فى صيانة شبكات الصرف " بعد التنفيذ"
صيانة شبكات الصرف تزيد من كفاءة الشبكة واطالة عمرها.