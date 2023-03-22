شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة للاستفادة من الأسئلة الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة بضرورة الاستفادة من أسئلة الامتحان والنماذج الاسترشادية التى تم اتاحتها عبر موقع الوزارة للطلاب، مؤكدة أن الاطلاع عليها والتعامل معها سوف يزيل أى خوف أو رهبة لدى الطلاب استعداداً للامتحانات الأساسى الذى ينطلق 12 يونيو المقبل.

وأوضحت التربية والتعليم أن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسى، موضحة أن عدد الأسئلة فى نسخة الامتحان التجريبى أو النموذج الاسترشادى فى كثير من المواد الدراسية مطابق لأسئلة الامتحان الأصلى، مضيفة أن الامتحانات الأساسى للثانوية العامة هدفه قياس نواتج التعلم والفهم والتطبيق والتحليل وتقييم الطلاب الذين يؤدون الامتحان، ومن ثم لن تكون هناك أسئلة تعجيزية للطلاب بل ستكون هناك أسئلة وجزئيات هدفها تصنيف مستويات الطلبة ومن له الحق فى دخول كليات القمة وغيرها من الكليات المختلفة بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة.

وشددت الوزارة على أنه سيتم تقييم الطلاب بكل عدالة وشفافية، مضيفة أن صياغة الأسئلة ستكون واضحة بلا غموض، مشيرة إلى أنه سيتم الابتعاد عن الأسئلة التى لا تكون إجاباتها واضحة أو تحمل أكثر من معنى، مشددة على أنه فى أسئلة الاختيار من متعدد يجب على الطالب اختيار إجابة واحدة فقط فى نموذج البابل شيت بما يتوافق مع مضمون السؤال، مؤكدة أنه بالنسبة للأسئلة المقالية اى خطوة صحيحة يقوم الطالب بتدوينها فى كراسة الإجابة سوف يحصل على درجة فيها خاصة فى المواد العلمية مثل الرياضيات.

وشددت الوزارة على متابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، وتفعيل الإجراءات العقابية للغياب لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، خاصة طلاب الثانوية العامة وجذبهم للمدرسة، وعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية.

وحذرت الوزارة الطلبة الذين لم يحققوا نسبة الحضور المقررة من الفصل وعدم دخولهم الامتحانات كطلابين منظمين، مؤكدة أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، والعمل على جذب الطلاب إلى المدرسة، مشددة على أن أي طالب تجاوز نسبة الغياب سيتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة واحدة، مشددة على أن القانون حدد مدة الغياب المسموح بها 30 يوما منفصلة و15 يوما متصلة وأى تجاوز لهذه المدة سيتم توقيع عقوبة الغياب على الطلاب المتغيبين.