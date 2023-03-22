شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة للاستفادة من الأسئلة الاسترشادية والان مع تفاصيل الخبر
وشددت الوزارة على أنه سيتم تقييم الطلاب بكل عدالة وشفافية، مضيفة أن صياغة الأسئلة ستكون واضحة بلا غموض، مشيرة إلى أنه سيتم الابتعاد عن الأسئلة التى لا تكون إجاباتها واضحة أو تحمل أكثر من معنى، مشددة على أنه فى أسئلة الاختيار من متعدد يجب على الطالب اختيار إجابة واحدة فقط فى نموذج البابل شيت بما يتوافق مع مضمون السؤال، مؤكدة أنه بالنسبة للأسئلة المقالية اى خطوة صحيحة يقوم الطالب بتدوينها فى كراسة الإجابة سوف يحصل على درجة فيها خاصة فى المواد العلمية مثل الرياضيات.
وشددت الوزارة على متابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، وتفعيل الإجراءات العقابية للغياب لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، خاصة طلاب الثانوية العامة وجذبهم للمدرسة، وعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية.
وحذرت الوزارة الطلبة الذين لم يحققوا نسبة الحضور المقررة من الفصل وعدم دخولهم الامتحانات كطلابين منظمين، مؤكدة أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لعودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، والعمل على جذب الطلاب إلى المدرسة، مشددة على أن أي طالب تجاوز نسبة الغياب سيتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة واحدة، مشددة على أن القانون حدد مدة الغياب المسموح بها 30 يوما منفصلة و15 يوما متصلة وأى تجاوز لهذه المدة سيتم توقيع عقوبة الغياب على الطلاب المتغيبين.