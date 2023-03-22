شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت مدينة أسوان في صعيد مصر لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلو مترًا، في الساعة الواحدة و9 دقائق و3 ثوانٍ.

وقالت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن مركز الزلزال يقع في المنطقة 24.3863 درجة شمالا، 33.2318 درجة شرقا، بينما المكان: 19 كم أسوان، مصر، بينما المكان الرئيسي: 47 كم شمال شرق أسوان والعمق: 0.03 كيلو مترًا.