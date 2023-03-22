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زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة أسوان

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القاهرة - سامية سيد - تعرضت مدينة أسوان في صعيد مصر لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق واحد كيلو مترًا، في الساعة الواحدة و9 دقائق و3 ثوانٍ.

 

وقالت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن مركز الزلزال يقع في المنطقة 24.3863 درجة شمالا، 33.2318 درجة شرقا، بينما المكان: 19 كم أسوان، مصر، بينما المكان الرئيسي: 47 كم شمال شرق أسوان والعمق: 0.03 كيلو مترًا.

 


زلزال أسوان

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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