شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 22/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:25
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:07
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:26
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:21
وقت صلاة الظهر 11:50
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:56 م
وقت صلاة العشاء 7:11 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:15