شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات تزامنًا مع عيد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - اهتمت الدولة المصرية بتحقيق الشمول المالي للمرأة وارتفعت نسبة الشمول المالي في منتصف عام 2021 إلى أكثر من 50% .. زادت ملكية المرأة حسابات المعملات حتي وصلت لـ 47.5 مقابل %27 في عام 2017

- بلغ عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات بنكية 16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية سواء كانت محافظ إلكترونية مصرفية أو خدمات أخرى مدفوعة

- أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي.. وتعد مصر الدولة الأولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تطلق المحفز

- إطلاق حملات توعية للمراة في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية - استفادت منها 119.170 امرأة حتى عام 2019

- وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة للنهوض بالمرأة

لأن المرأة المصرية تستحق ، حرصت القيادة السياسة والحكومة المصرية على تمكينها اقتصايا ،حيث كانت مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي في عامي 2020 و 2021 في عام 2018/2019 ، وكان الاقتصاد المصري يعتبر أفضل معدل نمو تم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية وأيضًا ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في نفس العام.

وفي عام 2021 بلغ معدل البطالة لدي المرأة 16 ما يشكل انخفاضا من 24.8 % في عام 2014، وبلغ معدل البطالة لدي الرجل 5.6 % في عام 2021، و بلغ معدل توظيف المرأة 12.8 وبلغ معدل توظيف الرجل 65.2 % (2021)، و 15.2 % نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل (2021).

ونسبة السيدات العاملات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 40% (2022/2019) ، بينما 36% من خريجات التعليم العالي من النساء في مجال الاتصالات والمعلومات .(2020)، وتبلغ نسبة المرأة من العاملين بالحكومة والقطاع العام 30.9% (2020).

كما تبلغ نسبة المرأة من الوظائف الإدارية 50.4% وذلك أعلي من المتوسط العالمي البالغ 32/ (2021)، وبلغت نسبة المرأة من المستثمرين بالبورصة المصرية 29% (فبراير 2021)، و تبلغ نسبة المرأة من المستفيدين من القروض متناهية الصغر 62% (حتي عام 2020)، و46% من المستفيدين من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر نساء (حتى مايو 2021)، كما تم تدريب عدد 30.400 امرأة في مجال التسويق والأعمال (مارس 2020).

واهتمت الدولة المصرية بتحقيق الشمول المالي للمرأة ، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي في منتصف عام 2021 إلى أكثر من 50% حيث زادت ملكية المرأة حسابات المعملات حتي وصلت إلى 47.5 مقابل %27. في عام 2017، كما هو منشور بمؤشر فينديكس FINDIEX التابع للبنك الدولي.

وخلال السنوات الماضية، ارتفع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالي من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بمعدل نمو 171℅ ، وبلغ عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات بنكية 16 مليون سيدة حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية سواء كانت محافظ إلكترونية مصرفية أو خدمات أخرى مدفوعة ، وبلغ عدد النساء اللاتي يحملن بطاقات مصرفية 15 مليون امرأة وتمتلك 5.2 مليون امرأة محافظ إلكترونية حتى شهر مارس 2022.

ومن بين الجهود التى قامت بها الدولة فى سبيل تمكين المرأة المصرية اقتصاديا ، أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر الدولة الأولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تطلق المحفز ويقوم المحفز بالعمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع - الخاص لتمكين المرأة اقتصاديا.

وتعد مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة للاعتراف بالأداء - المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصفر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.

و في عام 2021. تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينها في السياق المصري، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ( EGES). ويمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على الشهادة. تم اعتماد ثلاث شركات من القطاع الخاص (حتى أبريل 2022).

وبلغ اجمالي المبالغ التي يمدها بنك ناصر لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة 346مليون جنيه مصري وصلت إلي عدد 71.431 مستفيد / مستفيدة (2019/2020)، وتم صرف مبلغ 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة وصولا الي 32.386 مستفيد/ مستفيدة ، وتضمن ذلك قروض مستورة بإجمالي 31.2 مليون جنيه مصري التي وصلت الي 1.713 مستفيدة (2019/2020) بقيمة اجمالية 355 مليون جنية مصرى 2014 حتى مارس 2022.

كما أطلق بنك ناصر برنامج القروض "حضانتي" بمدة اقراض خمس سنوات لانشاء وتطوير حضانات الأطفال (2020).

، كما دعمت الحكومة أنشطة "الأسر المنتجة" في عام 2020 ، من خلال تنظيم معارض المنتجات التي ساهمت في زيادة المبيعات بقيمة 180 مليون جنيه.

وتعتبر مصر جزء من مبادرة الوصول الشامل للتمويل (UFA) التابعة للبنك الدولي ، حيث تتمتع مصر بعضوية في مبادرة البنك الدولي للنفاذ المالي العالمي

ووقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة ، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض المرأة .

وتحت مظلة مشروع تنمية الاسرة وبرنامج حياة كريمة، يجري تطوير ورفع مستوى خطط الادخار المالي منذ عام 2020، وتطبيق جمعيات الادخار والاقراض بالقرى (VSLAs) ، مما يتيح للمرأة ادخار وتنمية رأس مالها المالي وبدء مشاريع صغيرة خاصة بها : تستهدف 1.5 مليون امرأة في مختلف المحافظات، والغرض من ذلك هو إطلاق العنان للسيدات اللاتى لا يتعاملون مع البنوك من خلال برامج الشمول المالي VSLA . وإطلاق أول تطبيق رقمي للهاتف المحمول تحت اسم "تحويشة" ( VSLA لتشجيع | الادخار الجماعي الرقمي للنساء في القرى المختلفة (2022).

كما تم إطلاق حملات توعية للمراة في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية - استفادت منها 119.170 امرأة حتى عام 2019، و إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.

ولتمكين المرأة اقتصاديا ، قامت تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة بعدة أنشطة بالتعاون مع الشراكاء المختلفين، ومن أهم الأنشطة والبرامج ، برنامج "سر الحرفة" لاذاعة حلقات على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس لاستعراض حرف تراثية مصرية، وبرنامج "التثقيف المالي" يهدف البرنامج الى خلق كوادر تعمل على توعية السيدات بالخدمات المالية المتاحة على مستوى الجمهورية

ومن بين البرامج أيضا ، برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدماً ET) Ahead) بهدف التشجيع على تطوير المشروعات في أوساط النساء اللاتي يرغبن في تأسيس مشروعات - صغيرة، برنامج التسويق الالكتروني، ومبادرة المصرية، برنامج التسويق الالكتروني لتعزيز الخدمات التسويقية، ومبادرة "أدها وأحود" لتطوير الحرف اليدوية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأيضا برامج التوجيه والارشاد / برنامج الارشاد الوظيفي ومن خلاله تم اطلاق عدد 10 - فيديوهات توعوية عن الارشاد الوظيفي، مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة

المصرية والوافدة Leap، ومنصة قوتى فى حرفتي" والتي تلتقي فيها رائدات الأعمال مع صاحبات المهارات - والحرف اللاتى لديهن قدره على تقديم منتج أو خدمه، ومتجر ابداع من مصر على موقع "جوميا" لعرض منتجات السيدات، ومبادرة "المطبخ المجتمعي" في اطار مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة - والمرأة المصرية"، تجهيز مطبخ بكافة المعدات في فرع المجلس بمحافظة الجيزة وتوفيره مجانا للسيدات الراغبات في الاستفاده منه. تجهيز 5 مشاغل تدريبية - انتاجية بمحافظات الجيزة، المنيا، الغربية وقنا.

وأيضا منصة فكرتك لتأهيل السيدات / الفتيات الفائزات في المسابقة التي اعلنت عبر المنصة حول دعم المشروعات المبتكرة المحققة لاحد اهداف التنمية المستدامة.