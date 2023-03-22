شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنشر تعليمات جديدة لركاب رحلة ميونخ الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران فيً بيان هاجد لها مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه في ضوء ما ورد إلينا من إدارة مطار ميونيخ- ألمانيا، والذي يفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونيخ يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، إعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة ميونيخ، وتجنباً لتأثر رحلتي مصر للطيران من وإلى ميونيخ في هذا اليوم بالتكدس والإزدحام المتوقع.

ووجهت مصر للطيران ملاحظات للمسافرين:يرجى من عملاء مصر للطيران العلم بأن رحلة الذهاب يوم الخميس 23 مارس 2023 رقم MS787 القاهرة/ ميونيخ ستقلع الساعة 12.00 ظهراً بتوقيت القاهرة، فيما تقلع رحلة العودة MS788 الساعة 16.00 بتوقيت ميونيخ.

كما يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلة رقم MS788 من ميونخ إلي القاهرة ضرورة التواجد قبل 4 ساعات من موعد الإقلاع المقرر لتجنب التأخير الناتج عن الإضراب.

ويرجى من السادة المسافرين في هذا التاريخ ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران.