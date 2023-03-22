شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة.. مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة، أكثر من 900 منفذ ثابت ومتنقل تتيح احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات، بتخفيضات تصل لـ30%، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، افتتحت المحافظة 7 معارض لـ"أهلا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، كما تستعد لافتتاح 4 معارض أخرى لتغطية كافة قطاعات المحافظة حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وتقع معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة، في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق.

وتستقبل معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، المواطنين يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً، مما يُسهم في تغطية أقصى قدر ممكن من المناطق بالمحافظة وليستفيد بها أعداد أكبر من المواطنين من أهالى المحافظة.