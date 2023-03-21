شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المبالغ تخصم من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن المبالغ المالية التى تخصم من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع بشكل شهرى ويعد مقابل خدمة العملاء وفرق الاستهلاك أهم الرسوم التى تخصم عند شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع وهى كالاتي :

1-خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن :

- يتم خصم 22 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 139 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.

- يتم خصم مبلغ 270 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.

2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر و يتم حسابه كالاتى :

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيه).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيه).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيه).

6- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 100 كيلو وات (25 جنيه).

7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيه).

8- المقرؤ صفر (9 جنيه).

3- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر