شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المبالغ تخصم من رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1-خصم قيمة فرق الاستهلاك وهى عبارة عن :
- يتم خصم 22 جنيه من الرصيد الموجود بالعداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة.
- يتم خصم مبلغ 139 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة.
- يتم خصم مبلغ 270 جنيه من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.
2- خصم مقابل خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر و يتم حسابه كالاتى :
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( جنيه).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (2 جنيه).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيه).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيه).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيه).
6- الشريحة السادسة (اكثر من 650 حتي 1000) من صفر إلى 100 كيلو وات (25 جنيه).
7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيه).
8- المقرؤ صفر (9 جنيه).
3- الرسوم والدمغات المقررة قانونا في نهاية الشهر