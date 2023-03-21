شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام رمضان.. ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة واستقرار الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس المقبل، حيث أكدت أنه من المتوقع أن يشهد يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع استقرار حالة الطقس على كافة الأنحاء.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، في أول أيام شهر رمضان يوم الخميس المقبل، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ولفتت الدكتورة منار غانم، إلى أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة على القاهرة العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بعدم تخفيف الملابس في فترات الليل والاكتفاء بتخفيف قطعة واحدة فقط من الملابس في فترات النهار.