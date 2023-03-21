شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الإعلان عن قيمة زكاة الفطر فى أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يوفقه ويسدده وينفع به البلاد والعباد وترتقى مصر معه إلى الأمام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصري في خير وعافية وأمان ويحقق كل إنسان ما يتمناه».

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الله أن يرزقنا في رمضان التقوى والعمل والصالح ويقربنا إليه ويجعله حجة لنا لا علينا.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الهلال لم يولد قبل غروب الشمس ولم يتم رؤيته لذلك فإن غرة رمضان هي يوم الخميس المقبل.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه يتم استقبال فتاوى المواطنين على رقم 107 إلى جانب الفتوى الشفوية والرقمية، موضحا أن هذا الرقم مجانا للتيسير على المصريين وإيضاح الأمور الدينية لهم، معلقا «شعب متدين».

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر فدية يوم بيوم أو جمعها عن الأيام، مؤكدا أن الاجتهادات واسعة في مسألة زكاة الفطر ولا يمكن التضييق على العباد.

واستطرد أنه يتم الإعلان عن قيمة زكاة الفطر في أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن عليه أيام من رمضان الماضي عليه أن يقضيها بعد عيد الفطر المبارك.

وأردف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الإنسان المريض الذي يضره الصوم، مرخص له بالإفطار، طالما أن المرض قد يودي بحياته، ومن كان مرضه مزمن ومستمر يخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم.