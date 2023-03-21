شكرا لقرائتكم خبر عن الزارعة: الدلتا الجديدة ومستقبل مصر من أهم المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للقطاع الزراعي، نظرا لما يمثله من أهمية اقتصادية وغذائية كبيرة.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، يعتبران من أهم المشروعات القومية، كما أنهما من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بجانب شبكة الطرق.

وتابع: إحياء البنية التحتية وربط مشروعي الدلتا ومستقبل مصر، أصبحتا مركزي لتبادل السلع وتوزيع المنتجات الزراعية، بجانب تحقيقها فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني.

وأشار القرش إلى أن طرح حلول غير تقليدية للانتهاء من إنشاء التجمعات التنموية، وكذلك الإسراع في إنشاء مراكز الخدمات الزراعية باعتبارها داعم رئيسي للتجمعات التنموية الزراعية.

وأوضح متحدث الزراعة، أن التوسع في استصلاح الأراضي يساعد على فتح آفاق استثمارية في مختلف المجالات، بجانب توفير فرص عمل للشباب المصري.