شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "السياحة والآثار": الوزارة تستهدف الأسواق السياحية فى العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سها بهجت، المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة، أن استراتيجية عمل وزارة السياحة ترتكز على 3 محاور من أجل دعم القطاع.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستراتيجية تسعى لجلب أعداد أكبر من السائحين وزيادة أماكن الإقامة وكراسي الطيران من الدول المصدرة للسياحة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح.

وأكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة، أنه يتم التعامل مع كل المحاور السابقة بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية في الدولة المصرية.

وأشارت إلى أن الدولة تدعم الملف السياحي من مختلف الجوانب، موضحة أن وزارة السياحة تستهدف الأسواق السياحية في العالم كله.