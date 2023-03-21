شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز الإصلاح والتأهيل دون غارمين وغارمات نهائيا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مراكز الإصلاح والتأهيل دون غارمين وغارمات نهائيا.. الرئيس الإنسان.. مجلس النواب يرحب بقرارات العفو الرئاسى عن الغارمين والغارمات قبل حلول شهر مضان.. نواب: القرار ينهى معاناتهم بلم الشمل.. واستكمال لسياسة الدولة فى مد مظلة الحماية الاجتماعية.

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