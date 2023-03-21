شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى يعقد سلسلة من البرامج التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور التوعوى الذى يقوم به المتحف المصرى بالتحرير باعتباره مؤسسة تعليمية وتثقيفية ومجتمعية، يقدم المتحف سلسلة من البرامج التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى.





وأوضح د. على عبد الحليم مدير عام المتحف أن البرامج تستهدف طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى المرحلة الجامعية، ما يأتى فى إطار اهتمام المتحف برفع الوعى الأثرى لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، عن طريق ربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف وإلقاء الضوء على موضوعات مميزة مثل النسيج فى الحضارة المصرية القديمة و الألوان المصرية القديمة وكذلك جوانب من الحياة اليومية هذا فضلا عن الكتابة المصرية القديمة، لافتا إلى أنه تم تخصيص برامج لذوى الهمم من متحدى الإعاقة البصرية والذهنية.

وأضاف د. على عبد الحليم أن البرامج تتضمن ورشا فنية تحت إشراف القسم التعليمى بالمتحف تلقى الضوء على الفن فى مصر القديمة من خلال موضوعات حضارية متنوعة يقدمها طالبات كلية التربية الفنية بجامعة حلوان لطلاب المدارس وكذلك يقدم متحف الطفل بالمتحف جولات أثرية متخصصة باللغة الإنجليزية لتلقى الضوء على العصرين اليونانى الرومانى بالمتحف من خلال البرنامج التعليمى مصر تلتقى باليونان وروما ويتم استخدام بطاقات تفاعلية تلقى الضوء على القطع الأثرية من تصميم امناء قسم العصرين اليونانى الرومانى بالمتحف بالتعاون مع المتحف البريطانى.