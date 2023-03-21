شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ضابط وضبط عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق نيران بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (عنصريين إجراميين من متجرى المواد المخدرة – سبق إتهامهما فى قضايا "سرقة بالإكراه ، شروع فى قتل ، سرقة") بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطهما وإصابة ضابط شرطة " تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم"، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش– عدد من الطلقات النارية– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.