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إصابة ضابط وضبط عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق نيران بالدقهلية

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القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (عنصريين إجراميين من متجرى المواد المخدرة – سبق إتهامهما فى قضايا "سرقة بالإكراه ، شروع فى قتل ، سرقة") بدائرة مركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطهما وإصابة ضابط شرطة " تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم"، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد خرطوش– عدد من الطلقات النارية– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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