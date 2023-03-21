شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، إن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي، اليوم السبت، فيما قالت مراكز رصد الزلزال في تشيلي إن الهزة الأرضية استمرت لمدة 25 ثانية.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة هذه الأيام كان أقوها زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.