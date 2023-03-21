شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بالإسراع فى بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الصحية بالمحافظات باختلاف تبعياتها لقطاعات الوزارة، والتي أشارت إلى المرور على 270 زيارة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل لتذليل كافة العوائق التي تواجه منظومة العمل، لافتاً إلى اطلاعه على ما تم إنجازة ضمن المشروع الخاص بإنشاء البوابة الإلكترونية لمنظومة الرقابة والمتابعة، والتي تستهدف رقمنة كافة الأنشطة والزيارات وإنشاء نظام تتبع لكافة الملاحظات، فضلاً عن قياس مؤشرات التطوير بناء على الزيارات.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه الشكر لكافة مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على النشاط الملحوظ خلال الفترة الماضية وتكثيف حملات المرور الدوري على مختلف المنشآت الطبية، لمتابعة سير منظومة العمل والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن قياس مدى رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن تحسين الصحة العامة.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على الخطة التنفيذية لمحافظة المنيا خلال عام 2023، والتي تضمنت محاورها؛ (الميكنة والتحول الرقمي وتوفير القوى البشرية لتلك الأعمال، استمرار توفير حزم تدريبية متخصصة للعاملين، استحداث خدمات طبية وعلاجية جددية وفقاً للاحتياجات، استدامة تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفقاً للمعايير الدولية، تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المختلفة).